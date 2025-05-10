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СМИ заявили об использовании Уиткоффом кремлевского переводчика на встречах с Путиным
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СМИ заявили об использовании Уиткоффом кремлевского переводчика на встречах с Путиным

NBC News: Уиткофф использовал кремлевского переводчика на встречах с Путиным
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Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
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Спецпосланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф пользовался услугами кремлевского переводчика во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом 10 мая сообщил телеканал NBC News со ссылкой на американского и двух западных чиновников.

«Специальный посланник президента Дональда Трампа нарушил давно устоявшийся протокол, не наняв собственного переводчика во время трех встреч на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным, решив вместо этого положиться на переводчиков из Кремля», — указано в публикации.

По мнению двух бывших американских послов, Уиткофф рисковал, используя кремлевских переводчиков, так как могли быть упущены некоторые нюансы в словах Путина.

Кроме того, бывший посол США в России Майкл Макфол считает, что привлечение языковеда из Кремля было «очень плохой идеей», которая поставила спецпосланника «в действительно невыгодное положение».

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Уиткофф встречался с Путиным четыре раза — 11 февраля, 13 марта и 25 апреля в Москве и 11 апреля в Санкт-Петербурге.

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