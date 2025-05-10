В психиатрической клинике для преступников в Германии начался бунт
В психиатрической клинике для преступников в городе Клеве начался бунт, после того как 27-летний пациент в состоянии алкогольного опьянения вышел из себя и забаррикадировался внутри. Об этом 10 мая сообщила газета Bild.
Как уточняют журналисты, к клинике прибывает всё больше подразделений спецназа, некоторых из них доставляют на патрульных вертолетах, а к стенам лечебницы подгоняют автомобили с рампами, которые помогут спецназу перебраться через стены.
Полиция заявляет, что часть персонала клиники смогла выбраться из здания, но при этом внутри предположительно могут находиться заложники.
Также сообщается, что здание клиники горит, а несколько офицеров спецназа облачились в костюмы с замкнутой системой дыхания и готовятся войти внутрь.
Пока непонятно, как пациент смог получить доступ к алкогольным напиткам и есть ли у него заложники.
Портал Proceso 4 февраля рассказал, что в Мексике в тюрьме Вильяэрмоса произошел бунт, в котором погибли не менее семь человек. Это произошло в результате попытки побега, предпринятой заключенным, которого считают зачинщиком беспорядков.