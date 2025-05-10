Сибига заявил о готовности Украины к 30-дневному перемирию с 12 мая
Украина и ее партнеры готовы к полному прекращению огня на 30 дней. Об этом 10 мая сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на странице в социальной сети Х (бывш. Twitter).
«Украина и все союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и в море на срок не менее 30 дней, начиная с понедельника», — говорится в сообщении.
Сибига добавил, что прибывшие в Киев президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Польши и Британии Дональд Туск и Кир Стармер вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским провели телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Стороны обсуждали мирное урегулирование конфликта.
Трамп 8 мая призвал Россию и Украину принять 30-дневное перемирие. По его словам, администрация США вместе с партнерами введет санкции, если данная инициатива не будет согласована. Он отметил, что надеется на соблюдение прекращения огня обеими сторонами.
На следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предметное обсуждение 30-дневного перемирия между Россией и Украиной невозможно без учета нюансов. Кроме того, он отметил, что РФ приветствует усилия каждой из стран по урегулированию украинского конфликта.