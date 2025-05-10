На Украине отстранили от должностей часть руководства нацгвардии
Шесть сотрудников руководящего звена национальной гвардии Украины отстранены от должностей. Об этом 10 мая сообщило украинское МВД.
Имена сотрудников не приводятся, причины такого решения министерства не указаны.
«МВД назначило служебное расследование. Оказывается полное содействие следствию», — говорится на сайте украинского ведомства.
Президент Украины Владимир Зеленский 16 марта освободил от должности командующего объединенными силами украинской армии, начальника генерального штаба вооруженных сил Анатолия Баргилевича и назначил на его должность Андрея Гнатова.