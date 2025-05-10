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На Украине отстранили от должностей часть руководства нацгвардии

МВД Украины: шестеро чиновников нацгвардии отстранены от своих должностей
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Фото: TASS/ZUMA
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Шесть сотрудников руководящего звена национальной гвардии Украины отстранены от должностей. Об этом 10 мая сообщило украинское МВД.

Имена сотрудников не приводятся, причины такого решения министерства не указаны.

«МВД назначило служебное расследование. Оказывается полное содействие следствию», — говорится на сайте украинского ведомства.

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