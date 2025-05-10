На Украине рассказали об увольнении топ-чиновника СБУ за связь с вором в законе
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк уволил с должности руководителя Главного управления контрразведывательного обеспечения СБУ Анатолия Лойфа, после того как тот побывал на дне рождения подсанкционного вора в законе. Об этом 10 мая сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.
«Анатолий Лойф, руководитель Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма, уволен с занимаемой должности по решению главы Службы безопасности Украины», — сказано в сообщении со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Сообщается, что одной из функций управления СБУ, который возглавлял Лойф, является обоснование введения санкций Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
Уточняется, что о дружбе Лойфа с вором в законе стало известно после нескольких журналистских расследований.
Агентство РБК-Украина 17 апреля со ссылкой на источники сообщило, что СБУ и украинская полиция обвинили бывшего заместителя мэра Киева Виталия Кличко Владимира Прокопова в попытке переправить уклонистов от службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) в Европу. Отмечалось, что Прокопов занимал должность заместителя мэра с 2021 года, но Кличко отстранил его от исполнения обязанностей в октябре прошлого года.