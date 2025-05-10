Экс-сотрудник ЦРУ назвал отвратительными заявления Трампа о Второй мировой войне

Заявления американского президента Дональда Трампа о ключевой роли Соединенных Штатов в победе во Второй мировой войне являются возмутительными и отвратительными. Об этом 9 мая заявил бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США и военный аналитик Ларри Джонсон.

«В рамках фактических боевых потерь США практически ничего не потеряли. И это возмутительно и отвратительно, что Дональд Трамп делает заявление, о том, что «мы победили [в этой войне]». Мы были в лучшем случае зрителями с точки зрения участия в реальных сражениях. Это не умаляет заслуг тех, кто служил, и тех, кто потерял свои жизни. Но ради бога, мы должны представлять это в правильной перспективе», — подчеркнул он в интервью, опубликованном на YouTube-канале Judge Napolitano.

Он отметил, что СССР нанес немецкой армии до 85% потерь, в то время как США и Великобритания — лишь 15%. Джонсон напомнил, что в годы Великой Отечественной войны Советский Союз потерял до 21% населения, для Соединенных Штатов этот показатель составляет лишь 0,1%.

Аналитик добавил, что в статистику потерь американской армии включены и те, кто погиб в военной форме, но не при ведении боевых действий, например, из-за несчастного случая.

Трамп 7 мая заявил, что Вторую мировую войну якобы выиграли США, а СССР сыграл не такую решающую роль, как американская сторона. При этом он обратил внимание, что в этой войне погибли миллионы советских граждан.

Американский лидер 6 мая также заявлял, что победа во Второй мировой войне была достигнута «только благодаря США». Он также напомнил о новых национальных праздниках — в честь дня подписания Компьенского перемирия в Первой мировой войне 11 ноября и в честь победы во Второй мировой войне 8 мая.