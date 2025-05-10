Песков сообщил о хороших переговорах Путина с зарубежными лидерами в Москве
У президента РФ Владимира Путина на полях празднования Дня Победы состоялись очень хорошие переговоры с зарубежными лидерами. Об этом 10 мая заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Много стран приехало к нам на празднование Дня Победы. Это очень важно и с точки зрения символизма, и с точки зрения содержания, потому что на полях этих празднований состоялись очень хорошие переговоры», — сказал Песков журналистам «России 1».
Путин 9 мая встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. В ходе встречи российский лидер подчеркнул, что Россия сделает всё необходимое для восстановления отношений со Словакией. Президент РФ также поблагодарил Фицо за приезд в Москву, несмотря на возникшие сложности.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в тот же день обсудил с российским лидером возможность увеличения туристического потока из РФ. По информации канцелярии президента Египта, ас-Сиси в рамках мероприятия поздравил своего российского коллегу и граждан РФ с Днем Победы. Он также высоко оценил стратегические отношения двух государств, в основе которых — Всеобъемлющее соглашение о стратегическом партнерстве, подписанное еще в 2018 году.
Путин также провел встречу с лидером Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.