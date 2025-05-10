Реклама
Прямой эфир
Общество
Вдова Героя РФ Чебнева рассказала о чувстве гордости во время парада Победы
Мир
В Кремле высказались о попытках запугать Россию санкциями
Мир
Круизный теплоход со 127 пассажирами врезался в баржу во Франции
Мир
Макрон допустил новые санкции в случае отказа РФ от условий Киева по перемирию
Мир
СМИ отметили задержку поставок оружия от Европы на Украину
Мир
Путин указал на успешное развитие отношений РФ и Вьетнама по всем направлениям
Мир
Пакистан и Индия договорились о прекращении огня
Наука и техника
Аппарат «Космос-482» сошел с орбиты и упал в Индийском океане
Общество
Песков сообщил о хороших переговорах Путина с зарубежными лидерами в Москве
Общество
Отряд кораблей ТОФ прибыл во вьетнамский порт Дананг
Мир
В Турции в аварии с автобусом погибли не менее шести человек
Общество
Ковальчук принял участие в проекте «Письма Победы»
Мир
Внук Шарля де Голля рассказал об отношении своего деда к параду Победы
Мир
В Индии указали на переброску пакистанских войск к границе
Мир
Экс-сотрудник ЦРУ назвал отвратительными заявления Трампа о Второй мировой войне
Мир
В Пакистане опровергли проведение ядерного совета на фоне конфликта с Индией
Мир
На Украине рассказали об увольнении топ-чиновника СБУ за связь с вором в законе

Песков сообщил о хороших переговорах Путина с зарубежными лидерами в Москве

Песков сообщил о хороших переговорах Путина с лидерами на полях празднования Дня Победы
0
EN
Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

У президента РФ Владимира Путина на полях празднования Дня Победы состоялись очень хорошие переговоры с зарубежными лидерами. Об этом 10 мая заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Много стран приехало к нам на празднование Дня Победы. Это очень важно и с точки зрения символизма, и с точки зрения содержания, потому что на полях этих празднований состоялись очень хорошие переговоры», — сказал Песков журналистам «России 1».

Мировая столица: Путин открыл серию переговоров с зарубежными лидерами
Как Москва встречает иностранных гостей в преддверии 9 Мая

Путин 9 мая встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. В ходе встречи российский лидер подчеркнул, что Россия сделает всё необходимое для восстановления отношений со Словакией. Президент РФ также поблагодарил Фицо за приезд в Москву, несмотря на возникшие сложности.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в тот же день обсудил с российским лидером возможность увеличения туристического потока из РФ. По информации канцелярии президента Египта, ас-Сиси в рамках мероприятия поздравил своего российского коллегу и граждан РФ с Днем Победы. Он также высоко оценил стратегические отношения двух государств, в основе которых — Всеобъемлющее соглашение о стратегическом партнерстве, подписанное еще в 2018 году.

Путин также провел встречу с лидером Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025