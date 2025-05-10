Вдова Героя РФ Чебнева рассказала о чувстве гордости во время парада Победы

Вдова Героя России Сергея Чебнева, погибшего во время обороны села Малая Локня в Курской области, стала почетным гостем парада Победы на Красной площади и 10 мая рассказала «Известиям» о своих впечатлениях.

«Эмоции самые лучшие. Гордость. Радость от того, что <...> попали на такое мероприятие. Память важна всегда, и память прошлого, и память тех ребят, которые сейчас ценой своей жизни защищают интересы [России]», — рассказала Ольга Чебнева.

Во время парада она сидела на одной трибуне с президентом РФ Владимиром Путиным. Чебнева отметила, что мероприятие было очень хорошо организовано, на нем присутствовали друзья ее погибшего мужа.

Ей хотелось бы, чтобы люди запоминали тех героических людей, с которыми живут в настоящее время. Вдова Героя РФ добавила, что такие мероприятия, как парад Победы, напоминают о важности подвига военнослужащих, защищающих Россию.

Подробнее смотрите в «Итоговой программе с Петром Марченко» в это воскресенье, 11 мая, на РЕН ТВ.

Путин 6 марта встретился с вдовой Героя России Сергея Чебнева Ольгой. Глава государства вручил ей медаль «Золотая Звезда», которой ее погибший супруг был удостоен посмертно. Президент отметил, что он защищал не только своих солдат, но и гражданское население, дав возможность мирным жителям уйти в безопасную зону и помешав противнику прорваться к Курской атомной электростанции.