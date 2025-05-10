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Президент Буркина-Фасо высоко оценил российский комплекс «Орешник»

Президент Буркина-Фасо Траоре: от российского «Орешника» содрогается весь мир
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Фото: photo.may9.ru/Фотохост-агентство РИА Новости/Максим Блинов
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От российского баллистического комплекса «Орешник» содрогается весь мир. Об этом 10 мая заявил президент Буркина-Фасо Ибраим Траоре на встрече со студентами Российского химико-технологического университета (РХТУ).

«Посмотрите, какие ракеты производятся в Российской Федерации. Одна из последних разработок — это «Орешник», от которого содрогается весь мир», — приводит его слова «РИА Новости».

Лидер Буркина-Фасо добавил, что именно в России было множество видных ученых, которые работали в сферах математики, химии и физики.

Визит Траоре в Москву связан с его участием в торжествах, посвященных празднованию Дня Победы, уточняет «Газета.Ru».

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 14 марта сообщил, что «Орешник» в скором времени поступит на вооружение армии республики. По его словам, пусковую часть к этой ракете производят в Белоруссии. Он добавил, что Минск в ближайшее время рассчитывает получить от РФ несколько ракет, а пусковые установки сделают в стране.

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