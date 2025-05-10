Президент Буркина-Фасо высоко оценил российский комплекс «Орешник»
От российского баллистического комплекса «Орешник» содрогается весь мир. Об этом 10 мая заявил президент Буркина-Фасо Ибраим Траоре на встрече со студентами Российского химико-технологического университета (РХТУ).
«Посмотрите, какие ракеты производятся в Российской Федерации. Одна из последних разработок — это «Орешник», от которого содрогается весь мир», — приводит его слова «РИА Новости».
Лидер Буркина-Фасо добавил, что именно в России было множество видных ученых, которые работали в сферах математики, химии и физики.
Визит Траоре в Москву связан с его участием в торжествах, посвященных празднованию Дня Победы, уточняет «Газета.Ru».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 14 марта сообщил, что «Орешник» в скором времени поступит на вооружение армии республики. По его словам, пусковую часть к этой ракете производят в Белоруссии. Он добавил, что Минск в ближайшее время рассчитывает получить от РФ несколько ракет, а пусковые установки сделают в стране.