Пакистан подтвердил начало масштабной военной операции против Индии
Пакистан ответил на удары Индии и атаковал ключевые объекты страны в рамках начала операции «Баньян уль-Марсус» («Прочная стена»). Об этом 10 мая сообщило пакистанское правительство в социальной сети Х (бывш. Twitter).
«Эта операция проводится в ответ на изначальное нападение Индии, ставшее посягательством на наши земли, людей и суверенитет», — говорится в заявлении.
По данным телеканала Geo News, в рамках операции Пакистан планирует нанести удар по нескольким стратегическим целям, которые находятся в Индии. На данный момент в рамках ударов по индийской территории было уничтожено ракетное хранилище BrahMos и несколько аэродромов.
Ранее в этот день министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар подчеркнул, что нанесение Пакистаном ударов по территории Индии является оборонительной мерой. По его словам, Пакистан наносил удары в ответ на действия Индии, которая во время своих боевых действий использовала беспилотные летательные аппараты и ракеты.
При этом в минобороны Индии заявили, что Пакистан в ночь на 10 мая запустил множество беспилотников по жилым районам индийской союзной территории Джамму и Кашмир и подверг опасности гражданское население и религиозные объекты. Также отмечается, что Пакистан нанес удар по медицинским и образовательным учреждениям.
Отношения между Пакистаном и Индией обострились после теракта 22 апреля недалеко от индийского города Пахалгам на спорной территории Джамму и Кашмир. В результате происшествия погибли 27 мирных жителей.