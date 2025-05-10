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Ковальчук принял участие в проекте «Письма Победы»

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Фото: t.me/kurchatovnrcki
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Президент национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук принял участие в проекте ТАСС «Письма Победы». Об этом 10 мая сообщили в Telegram-канале НИЦ.

В этом проекте известные люди читают письма, отправленные с фронта в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). Ковальчук прочитал письмо своего отца Валентина Михайловича — историка, крупнейшего специалиста по истории военного Ленинграда, участника ВОВ.

«То там, то здесь красиво раскинулись украинские хатки, утопая в садах. В общем, замечательно. И всё фашистская свора хочет разграбить. Не удастся! Здорово ему дают по зубам, теперь Гитлер будет иметь то, чего он так старательно избегал, — войну на два фронта. Скоро его, прохвоста, зажмут в тиски, особенно с нашей стороны», — зачитал Ковальчук отрывок из письма своего отца, которое тот отправлял в 1941 году своей жене.

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