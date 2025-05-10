Ковальчук принял участие в проекте «Письма Победы»
Президент национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук принял участие в проекте ТАСС «Письма Победы». Об этом 10 мая сообщили в Telegram-канале НИЦ.
В этом проекте известные люди читают письма, отправленные с фронта в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). Ковальчук прочитал письмо своего отца Валентина Михайловича — историка, крупнейшего специалиста по истории военного Ленинграда, участника ВОВ.
«То там, то здесь красиво раскинулись украинские хатки, утопая в садах. В общем, замечательно. И всё фашистская свора хочет разграбить. Не удастся! Здорово ему дают по зубам, теперь Гитлер будет иметь то, чего он так старательно избегал, — войну на два фронта. Скоро его, прохвоста, зажмут в тиски, особенно с нашей стороны», — зачитал Ковальчук отрывок из письма своего отца, которое тот отправлял в 1941 году своей жене.
9 мая в московском парке «Зарядье» прошел концерт, посвященный 80-летию со дня Победы в ВОВ. Также все посетители парка Победы могли получить репринт выпуска газеты «Известия» от 9 мая 1945 года. По словам одного из посетителей парка Дениса, физический вариант газеты приносит гораздо больше эмоций, чем электронные версии.