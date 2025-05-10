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Министры обороны РФ и Узбекистана подписали план стратегического партнерства
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Министры обороны РФ и Узбекистана подписали план стратегического партнерства

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Фото: Министерство обороны РФ
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов и глава военного ведомства Узбекистана генерал-майор Шухрат Халмухамедов подписали план реализации программы стратегического партнерства между странами в военной области на 2026–2030 годы в ходе встречи в Москве. Об этом 10 мая сообщило Минобороны РФ.

«Мы никогда не забудем, какую цену заплатила Узбекская ССР за Победу в Великой Отечественной войне. Конечно, участие военнослужащих Узбекистана в параде на Красной площади глубоко закономерно», — заявил Белоусов.

Министр обороны РФ также отметил важную роль Узбекистана в тыловом и военно-техническом обеспечении советских подразделений в борьбе с фашизмом.

Халмухамедов, в свою очередь, поблагодарил Россию за условия подготовки узбекских военнослужащих для парада в Москве.

«Для наших военнослужащих было гордостью пройти по брусчатке Красной площади», — сказал министр обороны Узбекистана.

Он подчеркнул, что страны не должны забывать свою историю, «потому что без истории не будет будущего».

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9 мая президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с лидером Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Беседа глав государств стала завершением программы двусторонних встреч между ними.

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