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Генсек компартии Вьетнама заявил о планах подписать более 20 соглашений с РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Генеральный секретарь компартии Вьетнама То Лам заявил, что планирует подписать больше 20 соглашений с Россией в ходе его визита в Москву. Об этом 10 мая он сообщил на встрече со студентами в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

«Я и члены делегации с радостью отмечаем, что в ходе моего визита ожидается подписание более 20 соглашений», — приводят его слова агентство «РИА Новости».

Лам отметил, что укрепление эффективности всестороннего партнерства между Вьетнамом и Россией остается одним из приоритетов во внешней политике Ханоя. По словам генсека, это отвечает долгосрочным интересам обеих стран.

Он добавил, что Россия и Вьетнам активно наращивают сотрудничество в сферах обороны и энергетики. На встрече председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что за прошлый год товарооборот между странами вырос на 20% и достиг показателя $6 млрд.

Генсек подчеркнул, что Ханой и Москву объединяет дух товарищества и братства, они будут и дальше «идти плечом к плечу на пути к процветанию». По его словам, Вьетнам не намерен отказываться от стратегического партнерства с Россией.

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7 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия и Вьетнам намерены вести совместную работу над созданием современной архитектуры равной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Он добавил, что Москва и Ханой продолжают практическое сотрудничество, несмотря на сложную международную обстановку и антироссийские санкции со стороны США и других государств.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 6 апреля отметила высокую ценность связей с Ханоем для Москвы во время встречи с председателем национального собрания Вьетнама Чан Тхань Маном. Помимо этого, она рассказала об устойчивом росте взаимного товарооборота РФ и Вьетнама, а также о развитии сотрудничества двух стран в сфере энергетики.

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