В Пакистане опровергли проведение ядерного совета на фоне конфликта с Индией
Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф опроверг данные о заседании совета, контролирующего ядерный арсенал страны, на фоне обострения конфликта с Индией. Об этом 10 апреля сообщило агентство Reuters.
«Никакого заседания Национального командования не проводилось, и такое заседание не запланировано», — приводятся его слова в публикации.
Также министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар заявил, что если Индия остановится, то Исламабад подумает о том, чтобы тоже остановиться.
Ранее в этот день Дар подчеркнул, что нанесение Пакистаном ударов по территории Индии является оборонительной мерой. По его словам, Пакистан наносил удары в ответ на действия Индии, которая во время своих боевых действий использовала беспилотные летательные аппараты и ракеты.
Пакистан 10 мая начал крупномасштабную военную операцию «Баньян ун Марсус» («Прочная стена») против Индии. В рамках операции планируется нанести удар по нескольким индийским стратегическим целям. Позднее в Пакистане заявили, что индийская авиабаза Адампур была уничтожена.
При этом в минобороны Индии заявили, что Пакистан в ночь на 10 мая запустил множество беспилотников по жилым районам индийской союзной территории Джамму и Кашмир и подверг опасности гражданское население и религиозные объекты. Также отмечается, что Пакистан нанес удар по медицинским и образовательным учреждениям.
Отношения между Пакистаном и Индией обострились после теракта 22 апреля недалеко от индийского города Пахалгам на спорной территории Джамму и Кашмир. В результате происшествия погибло 27 мирных жителей.