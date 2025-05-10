В аэропорту Читы ввели временные ограничения из-за ландшафтного пожара
Аэропорт Кадала в Чите временно не принимает и не отправляет воздушные суда из-за возникшего за пределами аэродрома ландшафтного пожара. Об этом 10 мая сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт Чита (Кадала) с 09:10 мск временно не принимает и не отправляет воздушные суда из-за необходимости потушить ландшафтный пожар (горит сухая трава), возникший за пределами аэродрома, но подобравшийся к летному полю», — написал он в своем Telegram-канале.
Кореняко добавил, что ситуация находится под контролем, а угрозы для безопасности полетов и аэропорта нет.
Ранее в этот день в аэропорту Нижнекамска вводились временные ограничения на полеты самолетов для обеспечения безопасности. Позже они были сняты.