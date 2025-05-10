Временные ограничения на полеты сняли в аэропорту Нижнекамска
Временные ограничения на полеты воздушных судов, введенные ранее в этот день в аэропорту Нижнекамска, сняты. Об этом 10 мая сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«В аэропорту Нижнекамск (Бегишево) в 10:10 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Кореняко, данные меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.
О введении временных ограничений в аэропорту Нижнекамска стало известно в этот день. Данные меры начали действовать с 09:27 мск.