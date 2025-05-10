Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Нижнекамска
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Нижнекамска. Об этом 10 мая сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он уточнил, что данные меры начали действовать с 09:27 мск.
«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — написал Кореняко в своем Telegram-канале.
7 мая Кореняко сообщил о введении с 04:25 мск временных ограничений в московском аэропорту Шереметьево. Позже стало известно о снятии данных мер.