В Индии указали на переброску пакистанских войск к границе
Пакистан перебрасывает войска к границе и готовит наступательную операцию для дальнейшей эскалации конфликта с Индией. Об этом 10 апреля заявила представитель ВВС Индии Виомика Сингх.
«Было замечено, что пакистанские военные перебрасывают свои войска в передовые районы, что указывает на наступательные намерения с целью дальнейшей эскалации ситуации», — сообщила она на брифинге, который транслировался на YouTube-канале МИД Индии.
Сингх добавила, что вооруженные силы Индии остаются в высокой боевой готовности и пресекают враждебные действия Пакистана. Она отметила, что Индия согласна на деэскалацию конфликта при условии, что Пакистан пойдет на аналогичные шаги.
Пакистан 10 мая начал крупномасштабную военную операцию «Баньян ун Марсус» («Прочная стена») против Индии. В рамках операции планируется нанести удар по нескольким индийским стратегическим целям. Позднее в Пакистане заявили, что индийская авиабаза Адампур была уничтожена.
При этом в минобороны Индии заявили, что Пакистан в ночь на 10 мая запустил множество беспилотников по жилым районам индийской союзной территории Джамму и Кашмир и подверг опасности гражданское население и религиозные объекты. Также отмечается, что Пакистан нанес удар по медицинским и образовательным учреждениям.
Отношения между Пакистаном и Индией обострились после теракта 22 апреля недалеко от индийского города Пахалгам на спорной территории Джамму и Кашмир. В результате происшествия погибло 27 мирных жителей.