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Сюжет:

Российский посол рассказал о праздновании в Никарагуа Дня Победы

Посол Леденев: Никарагуа искренне благодарна РФ за поддержку в годы революции
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Фото: t.me/EmbRusNic
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Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Никарагуа стало выражением благодарности народа этой страны России за поддержку, оказанную в годы революции. Об этом 10 мая заявил посол РФ в Манагуа Михаил Леденев.

«Я поблагодарил министра иностранных дел Никарагуа [Вальдрака] Йенчке и председателя Национальной ассамблеи [Густаво] Порраса за масштабные мероприятия, на что они ответили, что это не стоит благодарности — Россия оказала такую помощь никарагуанской революции, что они помнят об этом до сих пор, благодарны нам и с нами во всем», — приводит его слова «РИА Новости».

Уточняется, что центральным событием празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне в Никарагуа стало шествие «Бессмертного полка» в Манагуа и развертывание копии Знамени Победы на площади Революции.

Кроме того, спикер ассамблеи Поррас объявил 9 мая национальным праздником, представив «Декларацию 9 мая — Дня Славной Непрекращающейся Борьбы и Побед за Братство и Мир на всей Земле». Вице-президент Росарио Мурильо, в свою очередь, охарактеризовала победу Советского Союза над фашизмом как «героическую веху человечества».

Также в Национальном театре имени Рубена Дарио прошел праздничный концерт с песнями военных лет, а посольство России организовало выставку и дегустацию русской кухни.

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День Победы отметили и в других странах. Так, 9 мая тысячи жителей и гостей Берлина приняли участие в памятных мероприятиях. Они исполнили музыкальную композицию «Катюша» и возложили цветы к мемориалам. При этом некоторые участники мероприятий столкнулись с запретом организации памятного шествия и провокаторами, которые растянули флаги Украины, а также выступали против акции.

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