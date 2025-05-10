Индия заявила об атаке со стороны Пакистана на гражданские объекты

Пакистан в ночь на 10 мая запустил множество БПЛА по жилым районам индийской союзной территории Джамму и Кашмир и подверг опасности гражданское население и религиозные объекты. Об этом заявили в департаменте по связям с общественностью минобороны Индии.

«10 мая 2025 года Пакистан продолжил военные действия, нанеся удары по местам отправления культа, таким как знаменитый храм Шамбху, и жилым районам в Джамму», — сказано в заявлении.

Также отмечается, что Пакистан нанес удар по медицинским и образовательным учреждениям в Кашмире.

«Индийская армия заявила после нападений, что Пакистан продолжает свою «вопиющую эскалацию» ударами беспилотников и использованием других боеприпасов вдоль западной границы Индии и что ее «вражеские проекты» будут сорваны», — указало агентство Reuters.

Кроме того, в результате атак, проведенных Пакистаном в регионе Джамма, погибли пять человек на границе между двумя странами.

Пакистан 10 мая начал крупномасштабную военную операцию «Баньян ун Марсус» («Прочная стена») против Индии. В рамках операции планируется нанести удар по нескольким индийским стратегическим целям. Позднее в Пакистане заявили, что индийская авиабаза Адампур была уничтожена.

Агентство Reuters 9 мая сообщило, что взрывы прозвучали в Кашмире и индийском городе Амритсар в штате Пенджаб. Позднее правительство Пакистана заявило, что индийские вооруженные силы осуществили несколько ракетных ударов по авиабазам Пакистана, включая Нур-Хан, Мюрид и Шоркот (Рафики).

Отношения между Пакистаном и Индией обострились после теракта 22 апреля недалеко от индийского города Пахалгам на спорной территории Джамму и Кашмир. В результате происшествия погибло 27 мирных жителей. Минобороны Индии объявило 7 мая о начале военной операции «Синдур» против Пакистана. По сообщениям пакистанского телеканала Samaa, Исламабад нанес ответные ракетные удары по территории Индии.