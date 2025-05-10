Брат Льва XIV рассказал о детском прозвище «папа римский» новоизбранного понтифика

В детстве нового папу римского Льва XIV дразнили за увлечение религией и в шутку называли «папой римским». Об этом 9 мая рассказал старший брат папы римского Луи Прево.

«Мы много подшучивали над ним, говоря: «На-на-на, ты будешь папой римским», — заявил он в интервью газете The New York Times.

Прево добавил, что в детстве его брат не притворялся ковбоем или грабителем банков, как другие дети, а любил играть в священника.

Брат Льва XIV заявил, что понтифик всегда был пацифистом, и выразил уверенность, что он будет близок по духу к своему предшественнику папе римскому Франциску.

О том, что новым папой римским избран кардинал Роберт Прево из США, стало известно 8 мая. Он является первым американским кардиналом с латиноамериканскими корнями, префектом дикастерии по делам епископов, представителем ордена августинцев. В качестве понтифика он принял имя Лев XIV.

Президент России Владимир Путин поздравил нового папу римского с избранием. Он пожелал успехов в исполнении возложенной «высокой миссии, а также доброго здоровья и благополучия».