Европейские политики затягивают конфликт на Украине из-за неверно выбранной стратегии и страха понести ответственность. Об этом 9 мая сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Европейские политики преследовали неправильную стратегию. Это принесло проблемы в повседневную жизнь их населения, и когда <конфликт> закончится, для этих политиков будут последствия. Поэтому они хотят максимально оттянуть этот момент», — сообщил он в интервью газете Neue Zürcher Zeitung.

Сийярто отметил, что европейские политики считают, что переговоры о прекращении огня должны начаться только тогда, когда Киев окажется в «сильной» позиции. Он добавил, что такой подход ошибочен, так как с каждым днем позиции Украины лишь слабеют.

6 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что продолжение поставок оружия Украине отдаляет перспективы по урегулированию конфликта. Такие действия, наоборот, ведут к эскалации.

Портал 19FortyFive 30 апреля указал, что в случае потери помощи от Вашингтона Киев лишится своего главного поставщика оружия и в результате его запасы вооружений быстро иссякнут, даже несмотря на поставки из Европы. Всё это упрочило бы преимущество России на поле боя.