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WSJ узнала о желании американской компании купить долю в «Турецком потоке»

WSJ: компания из США хочет купить долю в болгарском участке «Турецкого потока»
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Американская инвестиционная компания Elliot Investment Management рассматривает покупку части активов на болгарском отрезке трубопровода «Турецкий поток». Об этом 9 мая сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Американский хедж-фонд, возглавляемый миллиардером и основателем Полом Сингером, рассматривает возможность приобретения доли в болгарском участке трубопровода «Турецкий поток», — говорится в материале издания.

Уточняется, что представители американской компании еще в апреле провели встречу с чиновниками из Болгарии в Софии и подписали там соглашение о неразглашении с болгарским газовым оператором Bulgaransgaz.

По информации газеты, переговоры по покупке на данный момент находятся в начальной стадии. В сделку также может войти доступ к инфраструктурным объектам, сети data-центров, а также кабелям передачи и некоторым другим активам.

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 30 апреля сообщил о том, что в течение суток по «Турецкому потоку» в страну поступает свыше 20 млн куб. м газа. По его словам, за текущий год через газопровод прошло почти 2,5 млрд куб. м, что превышает рекордный показатель прошлого года.

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