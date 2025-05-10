WSJ узнала о желании американской компании купить долю в «Турецком потоке»

Американская инвестиционная компания Elliot Investment Management рассматривает покупку части активов на болгарском отрезке трубопровода «Турецкий поток». Об этом 9 мая сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Американский хедж-фонд, возглавляемый миллиардером и основателем Полом Сингером, рассматривает возможность приобретения доли в болгарском участке трубопровода «Турецкий поток», — говорится в материале издания.

Уточняется, что представители американской компании еще в апреле провели встречу с чиновниками из Болгарии в Софии и подписали там соглашение о неразглашении с болгарским газовым оператором Bulgaransgaz.

По информации газеты, переговоры по покупке на данный момент находятся в начальной стадии. В сделку также может войти доступ к инфраструктурным объектам, сети data-центров, а также кабелям передачи и некоторым другим активам.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 30 апреля сообщил о том, что в течение суток по «Турецкому потоку» в страну поступает свыше 20 млн куб. м газа. По его словам, за текущий год через газопровод прошло почти 2,5 млрд куб. м, что превышает рекордный показатель прошлого года.