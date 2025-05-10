Ким Чен Ын назвал День Победы общим для России и КНДР праздником

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что День Победы является общим праздником для народов Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом 10 мая сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Товарищ Ким Чен Ын сказал, что наше государство и народ считают общим праздником двух стран — КНДР и РФ 9 мая, которое является днем бесценной Победы, завоеванной ценой крови российским народом во имя судьбы Родины и человечества», — говорится в публикации.

Также лидер КНДР отметил, что Победа в Великой Отечественной войне внесла с историю России «немеркнущее достоинство и славу». Ким Чен Ын подчеркнул, что заслуги советской армии спасли мир на планете.

«Он выразил уверенность, что Россия непременно свершит дело строительства великого могучего государства, и от всей души пожелал российскому народу вечного процветания и счастья», — добавляет ЦТАК.

Делегация КНДР 2 мая прилетела во Владивосток и возложила цветы к Вечному огню мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» во Владивостоке. В мероприятии приняли участие представители Мангёндэского дворца школьников и пионеров, прибывшие по приглашению губернатора региона Олега Кожемяко.