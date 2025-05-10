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Лидеры Европы пригрозили РФ санкциями за отказ от условий Киева по перемирию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер пригрозили Москве введением новых санкций в случае, если она не примет условия Киева по 30-дневному перемирию. Соответствующее заявление лидеров 9 мая опубликовано на сайте британского правительства.

«Вместе с США мы призываем Россию договориться о полном и безоговорочном 30-дневном прекращении огня. <…> Мы продолжим наращивать нашу поддержку Украины до тех пор, пока Россия не согласится на прочное прекращение огня, мы будем усиливать давление на Россию», — говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что европейские лидеры видят в перемирии возможность для создания пространства для дальнейших переговоров по мирному урегулированию конфликта.

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Американский лидер Дональд Трамп 8 мая призвал Россию и Украину принять 30-дневное перемирие. По его словам, администрация США вместе с партнерами введет санкции, если данная инициатива не будет согласована. Он отметил, что надеется на соблюдение прекращения огня обеими сторонами.

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