В МИД Пакистана указали на оборонительный характер ударов по Индии
Нанесение Пакистаном ударов по территории Индии является оборонительной мерой. Об этом 10 мая сообщил пакистанский министр иностранных дел Исхак Дар.
«Вооруженные силы полностью готовы, приняты меры по самообороне», — сказал он, его слова приводит телеканал Geo News.
По его словам, Пакистан наносил удары в ответ на действия Индии, которая во время своих боевых действий использовала беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и ракеты. Он также добавил, что индийская агрессия является неприемлемой, назвав их действия за последние 48 часов «непрерывным потоком лжи».
Пакистан 10 мая начал крупномасштабную военную операцию «Баньян ун Марсус» («Прочная стена») против Индии. В рамках операции планируется нанести удар по нескольким индийским стратегическим целям. Позднее в Пакистане заявили, что индийская авиабаза Адампур была уничтожена.
Агентство Reuters 9 мая сообщило, что взрывы прозвучали в Кашмире и индийском городе Амритсар в штате Пенджаб. Позднее правительство Пакистана заявило, что индийские вооруженные силы (ВС) осуществили несколько ракетных ударов по авиабазам Пакистана, включая Нур-Хан, Мюрид и Шоркот (Рафики).
Отношения между Пакистаном и Индией обострились после теракта 22 апреля недалеко от индийского города Пахалгам на спорной территории Джамму и Кашмир. В результате происшествия погибло 27 мирных жителей. Минобороны Индии объявило 7 мая о начале военной операции «Синдур» против Пакистана. По сообщениям пакистанского телеканала Samaa, Исламабад нанес ответные ракетные удары по территории Индии.