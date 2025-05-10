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В Таиланде 15 человек госпитализированы после ДТП с рейсовым автобусом

В Таиланде 15 человек госпитализированы после ДТП с рейсовым автобусом

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Фото: Global Look Press/Carola Frentzen
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В Таиланде пассажирский автобус, следовавший по маршруту Районг – Накхонпханом, съехал в кювет, в результате происшествия 15 человек были госпитализированы. Об этом 9 мая сообщила газета Manager Online.

«Транспортное средство с номером M.4K 827-8 потеряло управление и вылетело на разделительную полосу на дороге Миттрапхап. Возле перекрестка Бан Пхай-Кхонкэн автомобиль лежал на боку в дорожной выемке», — говорится в сообщении газеты.

Уточняется, что спасатели эвакуировали из автобуса всех 36 пассажиров, 15 из которых были отправлены в больницу Бан Пхай для лечения. Остальные отделались легкими травмами. Сотрудники полиции предполагают, что водитель мог заснуть, прежде чем потерять управление и допустить съезд в кювет.

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Издание Slobodna Dalmacija 4 мая сообщило, что в результате ДТП с легковым автомобилем и автобусом из Боснии и Герцеговины в Хорватии два человека погибли и 31 пострадал. По данным издания, автомобиль врезался в оленя, который выбежал на дорожную часть. После этого встречный автобус столкнулся с легковушкой, пробил ограждение и перевернулся.

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