Песков ответил на заявление Мерца о перемирии на Украине
Нужно уточнить смысл слов канцлера Германии Фридриха Мерца о возможности начать 30-дневное перемирие между Россией и Украиной в ближайшие выходные. Об этом 9 мая сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.
«Нужно уточнить у господина Мерца», — ответил Песков на просьбу журналистов дать комментарии по поводу слов канцлера ФРГ.
Мерц 9 мая сообщил о том, что члены Евросоюза подготовили проект коммюнике, схожий по содержанию и идеям с предложенным президентом США Дональдом Трампом о 30-дневном перемирии на Украине. Он добавил, что на следующей неделе наступит время для «серьезных переговоров» об урегулировании украинского конфликта.