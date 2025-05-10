Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота в составе группировки войск «Север» в честь Дня Победы возложили венки к мемориалам и памятникам, посвященным событиям Великой Отечественной войны (ВОВ), в Беловском районе Курской области. Об этом 10 мая сообщили в Минобороны РФ.

«Данное мероприятие, которое провели мы вместе с бойцами 810-й бригады, безусловно важно, так как я сам являюсь потомком воинов-победителей», — заявил заместитель командира роты по ВПР с позывным Ставрополь.

Он уточнил, что преемственность поколений является очень важным моментом. По его словам, историю необходимо помнить, каждый человек должен знать свое прошлое. Ставрополь отметил, что нужно также передавать детям имеющиеся знания.

«Прежде всего, наша история богата тем, что, несмотря на то что наши предки пролили очень много крови, мы, как никак, русский народ, двигались всегда вперед и были сильными людьми. <…> Необходимо всегда помнить и важно передавать любую информацию, чтобы наши дети, прежде всего, знали о подвигах своих родственников», — рассказал стрелок с позывным Айти.

В настоящее время военнослужащие продолжают выполнение поставленных задач в ходе проведения специальной военной операции, добавили в ведомстве.

Минобороны РФ 8 мая сообщило о том, что военнослужащие группировки войск «Восток» отреставрировали мемориал павшим в Великой Отечественной войне солдатам в одном из освобожденных населенных пунктов Донецкой Народной Республики.