Пережившая холокост немка Марго Фридлендер умерла в возрасте 103 лет

В Германии умерла пережившая холокост почетная гражданка Берлина Марго Фридлендер. Об этом 9 мая сообщил телеканал NTV со ссылкой на основанный ею одноименный фонд.

«Умерла пережившая Холокост Марго Фридлендер. <...> в возрасте 103 лет», — говорится на сайте телеканала.

Уточняется, что в тот день ей должны были вручить Большой крест ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия».

Марго Фридлендер родилась 5 ноября 1921 года в еврейской семье в Берлине. Ее родные погибли в концлагере Освенцим, а ей удалось выжить. После окончания Второй Мировой войны Фридлендер эмигрировала с мужем в США, где прожила 64 года. Лишь в 2010 году она вернулась в Берлин в возрасте 88 лет.

Фридлендер получила большое признание в Германии, в ее честь названа премия за студенческие проекты, посвященные холокосту и современной культуре памяти. Также она получила извесность благодаря автобиографии и основанию благотворительного фонда. Дважды получала орден «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия». В июне 2018 года, когда ей было 96 лет, она стала почетным гражданином Берлина, а к ее 100-летию были изданы книга-интервью и иллюстрированная книга.