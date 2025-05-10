Церемонию развода караулов на Соборной площади Кремля отменили
Федеральная служба охраны РФ (ФСО) сообщила об отмене проведения церемонии развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля. Соответствующую информацию приводят на официальном сайте ведомства.
«10 мая 2025 года церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка СКМК ФСО России на Соборной площади Московского Кремля проводиться не будет», — говорится в информационном сообщении.
Причины отмены и дальнейший график развода караулов не названы.
В ФСО 21 апреля сообщили, что Мавзолей Ленина, располагающийся на Красной площади, останется закрытым для посетителей вплоть до 19 мая 2025 года. Допуск не осуществляется в связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий.