Церемонию развода караулов на Соборной площади Кремля отменили

Федеральная служба охраны РФ (ФСО) сообщила об отмене проведения церемонии развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля. Соответствующую информацию приводят на официальном сайте ведомства.

«10 мая 2025 года церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка СКМК ФСО России на Соборной площади Московского Кремля проводиться не будет», — говорится в информационном сообщении.

Причины отмены и дальнейший график развода караулов не названы.

В ФСО 21 апреля сообщили, что Мавзолей Ленина, располагающийся на Красной площади, останется закрытым для посетителей вплоть до 19 мая 2025 года. Допуск не осуществляется в связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий.