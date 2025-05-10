Военнослужащие ВС РФ приняли участие в праздновании Дня Победы в Мариуполе

Военнослужащие группировки войск «Восток» приняли участие в организации и праздновании Дня Победы в Мариуполе, ставшем финальной остановкой патриотического автопробега «Дороги памяти». Об этом 10 мая сообщили в Минобороны РФ.

Автопробег «Дороги памяти», организованный группировкой «Восток», длился с 1 по 9 мая. За это время участниками заезда было пройдено более 6,5 тыс. км и охвачено свыше 80 населенных пунктов юга ДНР. На многих остановках военные проводили для местных жителей концерты фронтовой бригады ансамбля песни и пляски.

«Люди плакали, что давно не слышали живого исполнения песен Победы, которые исполняли в 1941 году, когда наши предки ковали Победу. Нас обнимали, встречали с флагами», — поделился военнослужащий с позывным Диспетчер.

Он добавил, что в рамках заезда посещались маленькие села, жители которых давно не слышали живых концертов.

Финальным аккордом празднований стал патриотический митинг и главный концерт у Мемориала защитникам Отчизны в Мариуполе. Жители города тепло приняли военных артистов, одаривая их бурными аплодисментами.

В Минобороны 9 мая сообщили, что военнослужащие группировки войск «Восток» в рамках автопробега навещали ветеранов ДНР, местных жителей и школьников, вручая им памятные подарки, цветы, сладости и продуктовые наборы.