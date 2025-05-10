Мадуро высоко оценил парад Победы на Красной площади

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина и всех россиян с наступившим 80-летием Великой Победы, а также высоко оценил торжественный парад, который прошел на Красной площади.

«Поздравляю президента Владимира Путина и весь народ России с Днем Победы. Мы стали свидетелями грандиозного военного парада, посвященного 80-летию Победы Красной армии над нацизмом и фашизмом», — заявил Мадуро в своем Telegram-канале.

В Москве 9 мая прошел парад, посвященный 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В составе парадных расчетов в этом году были участники специальной военной операции. Путин подчеркнул, что разгром нацизма был достигнут общими усилиями, в том числе Победу приблизило открытие второго фронта. Российский лидер отметил, что почти 80% населения многих стран было вовлечено во Вторую мировую войну.

Президент Венесуэлы прибыл в Москву 7 мая для участия в торжественных мероприятиях по случаю годовщины Победы. В рамках этого визита Владимир Путин и Николас Мадуро подписали договор о стратегическом сотрудничестве двух государств.