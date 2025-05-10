Военные ВС РФ в честь Дня Победы провели в ЛНР акцию «Георгиевская ленточка»

В рамках празднования 80-летия Дня Победы и сохранения памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне (ВОВ) военнослужащие 49-й территориальной военной автомобильной инспекции (ВАИ) группировки войск «Запад» провели в Луганской Народной Республике (ЛНР) масштабную акцию «Георгиевская ленточка». Об этом 10 мая сообщили в Минобороны РФ.

Сотрудники ВАИ вручили георгиевские ленты личному составу, местным жителям и военнослужащим, напоминая о героизме предков и важности преемственности поколений. Мероприятие сопровождалось рассказами о значении ленты и ее истории, а также поздравлениями с Днем Победы. Военные подчеркнули, что память о подвиге героев ВОВ жива и служит примером мужества для современных защитников Отечества.

«Акция сегодня проходит в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. <…> Поэтому мы находимся здесь и стараемся также воевать за свою страну. Я горд, что нахожусь здесь с ребятами», — рассказал инспектор ВАИ.

В Минобороны РФ 8 мая сообщили, что артисты фронтовой бригады Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) выступили с концертной программой и поздравили жителей ЛНР с юбилеем Победы в Великой Отечественной войне в рамках акции «Марш Победы».