Европейский союз (ЕС) переквалифицировался из политического в тоталитарный военно-политический блок с «реваншистскими настроениями». Об этом 9 мая заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на параде в Минске в честь 80-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).

«Евросоюз, создаваемый как политическое и экономическое объединение, фактически трансформировался в тоталитарный военно-политический блок откровенно реваншистских настроений», — заявил президент.

По его мнению, Брюссель постепенно превращает некоторые территории Польши и стран Прибалтики в «исходные районы» для проведения атак с восточной стороны Североатлантического блока.

Кроме того, Лукашенко обратил внимание на то, что Белоруссия призывает к миру, но намерена продолжать укрепление своего оборонного потенциала.

Лукашенко 29 апреля отметил, что Россию и Белоруссию сегодня из-за рубежа учат псевдообъективности, пытаясь стереть память о победе в Великой Отечественной войне (ВОВ). Он указал, что ради защиты исторической памяти нельзя расслабляться, нельзя верить покаяниям.