Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта прибыли с официальным визитом к премьер-министру Люксембурга Люку Фридену. После выхода из резиденции премьер-министра 9 мая европейские лидеры случайно столкнулись с горожанами, принимавшими участие в акции памяти в честь 80-летия Победы.

На кадрах, опубликованных очевидцами в соцсети X (бывш. Twitter), видно, что жители Люксембурга пришли на мероприятие с советскими флагами и исполнили песню «День Победы».

«Трио не решилось пройти по запланированному маршруту мимо парламента», — прокомментировал произошедшее один из очевидцев.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 9 мая сообщила, что в Вене жители, празднуя 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), включили песню на ее стихи. В видео, опубликованном в социальных сетях официального представителя МИДа, видно, как люди с флагами СССР и портретами участников ВОВ отмечают праздник.