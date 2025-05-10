В Гидрометцентре спрогнозировали облачную погоду в Москве 10 мая

Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь — такая погода ожидает жителей столичного региона в субботу, 10 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +9 до +11 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +2.

В Московской области днем ожидается от +8 до +13 градусов, а ночью температура может упасть до нуля.

Ожидается северный и северо-западный ветер со скоростью 6–12 м/c.

Атмосферное давление составит 745–746 мм ртутного столба.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова 9 мая сообщила о том, что в Москве ожидается сильное похолодание вечером и ночью 9 мая, температура может опуститься до +1 градуса.