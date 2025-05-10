Полиция в Киеве задержала двух пенсионеров за исполнение песен на русском языке
Полиция Киева задержала пенсионеров, которые исполняли песни на русском языке в честь Дня Победы. Об этом 9 мая сообщило украинское издание «Обозреватель».
На опубликованных в Telegram-канале издания кадрах видно, как представители украинской полиции подошли к стоящим у стихийного мемориала пенсионерам с просьбой выключить песни военных лет, а также прекратить акцию.
Несколько человек указали сотрудникам правоохранительных органов на имеющееся у них право отмечать День Победы и отказались расходиться.
«Мы не слышали и не видели (запрета на празднование Дня Победы. — Ред.). Нигде не было его, нигде не было напечатано. Есть Конституция Украины, и она не соблюдается. Поэтому вы не правы», — заметила пожилая женщина, которая также пришла к стихийному мемориалу.
После дискуссии с пенсионерами полицейские начали процесс задержания. Они применили силу в отношении пожилых людей, двое задерживаемых упали на асфальт. Взятых под конвой пенсионеров усадили в служебно-патрульные автомобили.
Правоохранительные органы Киева 9 мая задержали женщину, которая пришла к Вечному огню, чтобы возложить цветы в советской пилотке. Полицейские попросили ее снять с головного убора красную звезду, в которой увидели запрещенную символику.