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Полиция в Киеве задержала двух пенсионеров за исполнение песен на русском языке

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Фото: Telegram
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Полиция Киева задержала пенсионеров, которые исполняли песни на русском языке в честь Дня Победы. Об этом 9 мая сообщило украинское издание «Обозреватель».

На опубликованных в Telegram-канале издания кадрах видно, как представители украинской полиции подошли к стоящим у стихийного мемориала пенсионерам с просьбой выключить песни военных лет, а также прекратить акцию.

Несколько человек указали сотрудникам правоохранительных органов на имеющееся у них право отмечать День Победы и отказались расходиться.

«Мы не слышали и не видели (запрета на празднование Дня Победы. — Ред.). Нигде не было его, нигде не было напечатано. Есть Конституция Украины, и она не соблюдается. Поэтому вы не правы», — заметила пожилая женщина, которая также пришла к стихийному мемориалу.

После дискуссии с пенсионерами полицейские начали процесс задержания. Они применили силу в отношении пожилых людей, двое задерживаемых упали на асфальт. Взятых под конвой пенсионеров усадили в служебно-патрульные автомобили.

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Правоохранительные органы Киева 9 мая задержали женщину, которая пришла к Вечному огню, чтобы возложить цветы в советской пилотке. Полицейские попросили ее снять с головного убора красную звезду, в которой увидели запрещенную символику.

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