Индия приостановила полеты гражданских самолетов в 32 аэропорта до 15 мая

В Индии закрыли 32 аэропорта для гражданских полетов до 15 мая. Об этом 10 мая сообщила газета The Times of India со ссылкой на главное управление гражданской авиации страны.

«Из-за продолжающейся напряженности между Индией и Пакистаном в рамках операции «Синдур» несколько аэропортов в Северной и Северо-Западной Индии остаются закрытыми, а отмены продлены до 15 мая», — сообщает издание.

Отмечается, что будут закрыты основные аэропорты Индии, включая Чандигарх, Шринагар, Амритсар, Лудхиану, Бхунтар. Дополнительные аэропорты, которых также затронули ограничительные меры, включают стратегические места, такие как Джамму, Джайсалмер, Джодхпур, Лех, Биканер и другие.

Издание Press Trust of India 9 мая заявило, что правительство Индии уполномочило командующего вооруженными силами (ВС) страны призывать «каждого офицера и каждого зачисленного» в Территориальную армию для обеспечения необходимой охраны и для поддержки или дополнения регулярных войск.

ВС Индии 7 мая начали операцию «Синдур», в ходе которой нанесли девять ударов по инфраструктурным объектам террористических группировок, находящихся на территории Джамму и Кашмира в Пакистане. Отношения сежду странами обострились после теракта 22 апреля, произошедшего на спорной территории Джамму и Кашмир, в результате которого погибло 27 мирных жителей.