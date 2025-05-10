В Израиле, Сербии и Австрии прошли акции в честь 80-летия Победы в ВОВ

В Израиле, Сербии и Австрии прошли акции в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. «Известия» публикуют кадры мероприятий.

На представленных выше кадрах можно увидеть шествие «Бессмертного полка» и автопробег. Участники мероприятий пели песни военных лет, несли флаги России и СССР, портреты своих близких, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, а также знамена Победы.

«Для австрийского правительства должно быть само собой разумеющимся присутствовать здесь в этот день, который особенно важен для России и русской общины в Австрии. Это важно для нас, так как это событие символизирует конец нацистской оккупации и начало Второй республики. Это одна из причин, по которой я нахожусь здесь», — отметил австрийский политик Мартин Штейнер.

Он также отметил, что для Австрии День Победы — важный момент, потому что в этот день она была освобождена от нацисткой оккупации. Штейнер подчеркнул, что благодарен россиянам за освобождение его страны и за нейтральный статус, который Австрия получила после Московского меморандума в 1955 году.

Тысячи жителей и гостей Берлина 9 мая приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Они исполнили музыкальную композицию «Катюша» и возложили цветы к мемориалам.