Словакия выступает против возведения странами Европы «железного занавеса» против России. Об этом 9 мая сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

«Я не поддерживаю идею нового «железного занавеса», и мы сделаем всё, чтобы через этот [возможный] занавес мы пожимали руки друг другу», — заявил Фицо.

Он добавил, что из-за этого ему было сложно приехать в Москву на парад Победы.

Кроме того, словацкий премьер уточнил, что у него не было сомнений в том, чтобы принять приглашение российской стороны на визит в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Он также отметил готовность Словакии сотрудничать с РФ в вопросе о сохранении памятников ВОВ.

«Правительство Словакии заинтересовано в сотрудничестве с вами в сохранении всех памятников и кладбищ, которые связаны со Второй мировой войной и с освобождением», — сказал премьер.

Также Фицо подчеркнул, что Словакия намерена сотрудничать с Россией и заинтересована в нормальных двусторонних отношениях между странами. По его словам, стороны не должны прекращать сотрудничество в сфере мирного атома.

Помимо этого, он добавил, что в ходе беседы с президентом РФ они подняли вопрос о запрете поставок российских энергоресурсов в Европу. Фицо заявил, что Словакия использует право вето на данный запрет.

Премьер также отметил, что европейские санкции в сторону России не работают. По его мнению, они лишь наносят вред странам Евросоюза (ЕС).

Путин 9 мая на встрече в Кремле с Фицо сообщил о том, что Россия сделает всё необходимое для восстановления отношений со Словакией. Он отметил, что в последние годы связи между РФ и Словакией оказались заморожены из-за действий словацких властей и их следования линии «коллективного Запада». Путин также поблагодарил Фицо за приезд в Москву, несмотря на возникшие сложности.