Вучич заявил о начале переговоров с Путиным о новом договоре по газоснабжению

Сербский лидер Александр Вучич 9 мая в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о том, что они открыли переговоры по поводу нового долгосрочного договора о газоснабжении Сербии.

«Мы сегодня открыли эти переговоры, в скором времени наши специалисты начнут заключать долгосрочный контракт, но во что я хочу верить и думаю, что так и будет, учитывая наши отношения и опыт раньше, и это была моя просьба, у меня нет твердого обещания, я верю, что Сербия получит благоприятные условия для получения российского газа в ближайшие годы», — заявил Вучич, его слова приводит агентство Tanjug.

Кроме того, он отметил, что российская сторона обеспечивает 85% потребления газа в Сербии.

Путин на встрече с Вучичем 9 мая подчеркнул, что РФ высоко ценит независимый и суверенный курс Сербии в международных делах. Российский лидер также выразил признательность сербскому лидеру за то, что он приехал в Москву на парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, несмотря на все создаваемые препятствия.