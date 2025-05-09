Проукраинские активисты попытались сорвать церемонию ко Дню Победы в Лондоне

В Лондоне проукраинские активисты попытались сорвать церемонию, посвященную 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в рамках которой участники мероприятия возложили цветы к Советскому военному мемориалу. Об этом 9 мая сообщили в пресс-службе посольства РФ в Великобритании.

Группа проукраинских активистов выкрикивала антироссийские лозунги. Однако им не удалось остановить мероприятие.

К памятной встрече в Лондоне присоединились послы и дипломаты из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Кубы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, граждане РФ, ученики русскоязычных образовательных учреждений и неравнодушные британцы.

В этот же день тысячи людей посетили памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Берлине. Жители и гости города исполнили песню «Катюша» и возложили цветы к мемориалам.