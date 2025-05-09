Жители Одессы возложили цветы к монументу Неизвестного матроса

Жители Одессы возложили цветы к памятнику Неизвестного матроса в День Победы, несмотря на официальное переименование праздника на Украине в «День Европы». Об этом 9 мая сообщило издание «Страна.ua».

«В Одессе сегодня люди шли возлагать цветы к памятнику Неизвестного матроса. Памятник оцеплен полицией и нацгвардией, одесситов пускают к нему только после обязательной проверки документов», — указано в Telegram-канале.

Издание пишет, что к 15:00 мск подножие памятника уже было покрыто большим слоем цветов, дополняет «Газета.Ru».

Ранее в этот день в Киеве около Вечного огня задержали пенсионерку, которая пришла возложить цветы в советской пилотке. Отмечалось, ей сказали, что с пилотки нужно снять красную звезду, так как это запрещенная символика. Однако женщина отказалась.