Захарова назвала готовность сражаться за правду главной философией россиян

Главная философия граждан России заключается в готовности сражаться за правду и пожертвовать всем ради спасения других. Об этом 9 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она вспомнила случай, когда ее спросили о главной идее объединения россиян в 2022 году. Собеседник считал, что она заключалась только в защите правды и своей правоты.

«Не только в этом дело, встали всем народом не только потому, что были правы, а даже не задавая себе вопросы этого уровня, встали, потому что там, на передовой, уже были наши. А наши были на передовой за тех, кого они считали нашими и кто молил о помощи многие годы», — рассказала Захарова в интервью ТАСС.

Согласно мнению официального представителя МИД РФ, между «вставать и быть готовым на подвиг, чувствуя абсолютную правоту» и «быть готовым к самопожертвованию, потому что это необходимо тем, кто находится на грани жизни или по ту грань» разные вещи. Она считает, что эти «тонкие философские вещи» описаны в художественной литературе, русской философии, публицистке. Также на указанную тему сняли множество кинокартин.

«Это то, что нам позволяет мобилизовываться и противостоять самым чудовищным вызовам, но это и причина, почему мы это делаем», — отметила Захарова.

В этот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что чем дальше от Второй мировой войны, тем выше ответственность. По его словам, в День Победы вспоминают всех тех, кто отдал свои силы ради свободы, мира, пожертвовал собой для спасения человечества.