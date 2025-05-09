Минобороны Франции уволило двух критиковавших власть генералов

Министерство обороны Франции уволило с военной службы бригадных генералов Андре Кусту и Поля Пеллизарри за нарушение обязательства сохранять нейтралитет и сдержанность в публичных высказываниях после их критики властей. Об этом 9 мая сообщают «РИА Новости» со ссылкой на французское агентство AFP.

«Два бывших генерала <...> были уволены за «несоблюдение обязательства в проявлении сдержанности», — рассказали в материале.

Уточняется, что Кусту был среди 20 генералов, которые подписали обращение, опубликованное 21 апреля 2021 года в издании Valeurs Actuelles в годовщину «путча генералов» против политики бывшего президента Франции Шарля де Голля. В документе военные осудили «распад» страны, «ненависть между общинами», подогреваемую определенным антирасизмом, а также исламизм.

Генералы заявили о своей готовности поддержать политиков, стремящихся к «сохранению нации». Они заявили, что продолжение «распущенности» потребует «вмешательства товарищей по службе», добавила «Газета.Ru».

Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян 21 марта заявил, что отстранение президента Франции Эммануэля Макрона от должности является жизненно важной необходимостью. Политик заявил, что глава государства создает ложную угрозу со стороны России с целью сохранения власти и «опустошения карманов французов».