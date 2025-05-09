Полянский рассказал о позиции РФ по переосмыслению роли ООН

У России есть свои представления о том, как должна выглядеть обновленная Организация Объединенных Наций (ООН). Москва также готова по этой теме вести дискуссии со всеми делегациями. Об этом 9 мая в интервью с «РИА Новости» заявил первый зампостпреда российской миссии при ООН Дмитрий Полянский.

«Убеждены, что свои представления о том, какой должна быть обновленная всемирная организация, есть не только у генсекретаря и его команды, но и у всех ее членов. Есть они и у нас. Готовы к конструктивным дискуссиям по этой теме со всеми делегациями на взаимоуважительной основе», — отметил он.

Полянский сообщил, что Россия слышала о предложениях из Вашингтона, связанных с разработкой предложений по оптимизации всемирной организации. По его словам, необходимо дождаться деталей.

2 мая сообщалось, что ООН думает о проведении масштабной реформы организации по причине сокращения финансовой помощи от США и других стран. Уточняется, что она предполагает объединение десятков агентств ООН в четыре основных департамента — «мир и безопасность», «гуманитарные вопросы», «устойчивое развитие» и «права человека».