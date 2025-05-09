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Фицо указал на отсутствие у Каллас полномочий критиковать его визит в Москву

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 9 мая заявил, что у главы евродипломатии Каи Каллас нет полномочий критиковать его визит в Москву на парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Как высокопоставленный чиновник Европейской комиссии вы не имеете абсолютно никаких полномочий критиковать суверенного премьер-министра суверенной страны, который конструктивно подходит ко всем европейским повесткам дня», — написал Фицо в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

По его словам, он находится в столице РФ, чтобы отдать дань уважения более 60 тыс. солдат Красной армии, погибших при освобождении Словакии. Кроме того, премьер отметил, что не согласен с политикой железного занавеса, над которым работает Каллас.

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Ранее в этот день Каллас сообщила, что приезд Фицо в Москву по случаю празднования Дня Победы вызвал возмущение в Евросоюзе (ЕС). Она отметила, что Фицо «стоит на неправильной стороне истории».

Гостями парада на Красной площади стали более 25 иностранных лидеров, а также военные дружественных России стран и зарубежные делегации. По его окончании президент РФ Владимир Путин на приеме поблагодарил зарубежные делегации за приезд в столицу РФ на торжественные мероприятия.

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