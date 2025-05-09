Властям Германии следовало приехать на празднование годовщины Победы в Москву. Об этом 9 мая «Известиям» сообщил внук знаменитого «железного канцлера» Отто фон Бисмарка Александр.

«Я думаю, это безумие, когда в Брюсселе говорят, что они не могут этого сделать. Каждый человек из западной Европы может приехать, куда захочет. Это не имеет значения. <…> Я пригласил многих немцев приехать сюда, а также в правительство. Они должны были приехать сюда и поговорить с русскими. Для немцев это важнее», — сказал внук Бисмарка.

По его словам, из-за того, что Германия так много совершила во время Второй мировой войны, она должна была протянуть руку помощи русскому народу. Он также добавил, что конструктивный диалог гораздо лучше, чем оружие.

На Красной площади ранее завершился парад Победы в ВОВ. Участие в параде приняли более 11 тыс. военнослужащих, в их числе 1,5 тыс. бойцов спецоперации. Гостями мероприятия стали более 25 иностранных лидеров, а также военные дружественных России стран и зарубежные делегации.

Накануне министерство иностранных дел Германии 8 мая в соцсети X (бывш. Twitter) разместило пост на русском языке по случаю 80-летнего окончания Второй мировой войны. В ведомстве добавили, что своей свободой ФРГ обязана огромным жертвам, принесенным странами-союзницами.