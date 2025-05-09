В Кишиневе 100-летний ветеран ВОВ вышел на «Марш Победы»
В Кишиневе 100-летний ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ) Василий Литвинов 9 мая прошел «Маршем Победы» и возложил цветы к мемориалу «Вечность».
Василий Семенович участвовал в освобождении Прибалтики и Украины. Он был дважды ранен, за мужество и отвагу награжден медалью «За боевые заслуги» и орденом Отечественной войны второй степени.
Несмотря на запрет со стороны молдавских властей, в памятной акции приняли участие около 50 тыс. человек. Возглавил колонну бывший президент Молдовы, лидер Партии социалистов Игорь Додон.
«Все, что власть пытается запретить, полыхает еще большим пламенем. Вот и сегодня, несмотря на дождь, десятки тысяч жителей столицы вышли на «Марш Победы», — заявил Додон.
Шествие «Бессмертный полк» и акция «Сад памяти» прошли 8 мая на территории посольства РФ в Вашингтоне в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В них участвовали дипломаты России и члены их семей, российские соотечественники, а также представители посольств стран СНГ и учащиеся школы при дипломатической миссии.